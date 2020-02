Catania, la probabile formazione contro la Ternana

Sfruttare il buon momento di forma e il ritrovato entusiasmo tra tifosi e squadra. Il Catania torna a giocare allo stadio Angelo Massimino e dopo aver affrontato la capolista, si ritroverà di fronte un'altra big del girone C di Serie C. Si tratta della Ternana, già affrontata alcuni giorni fa nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha decretato l'eliminazione dei rossazzurri dalla competizione. La compagine di Cristiano Lucarelli sta crescendo di giornata in giornata, ha ritrovato solidità difensiva e carattere, anche se bisogna migliorare negli ultimi 20 metri. La Ternana, dal canto suo, vive un periodo negativo e verrà a Catania per ottenere i tre punti.

FORMAZIONE - Il tecnico livornese non potrà contare su Rizzo, espulso nella sfida contro gli amaranto. Il modulo sarà ancora il 4-2-3-1 con Furlan tra i pali. A presidiare le fasce Calapai e Pinto, anche se quest'ultimo potrebbe essere insidiato da Marchese. La coppia centrale è quella composta da Mbende e Silvestri. A centrocampo dovrebbero rivedersi ancora Vicente e Salandria, mentre sulla trequarti confermatissimo Biondi a destra e Di Molfetta a sinistra. Curcio potrebbe tornare a giocare dal 1' per supportare l'unica punta Beleck.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente, Salandria; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Beleck. Allenatore: Cristiano Lucarelli.