Catania, Lucarelli: "Non credo alla crisi della Ternana. Su Curcio..."

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana; ecco quanto dichiarato: "La Ternana è una squadra forte, con bravi giocatori, ben allenati. A livello di valori non hanno nulla da invidiare alle altre squadre. Hanno il miglior portiere della Serie C insieme a Furlan e Martinez. Hanno anche una buona società, io diffido da queste pseudo crisi. La Ternana ha giocato tante partite come noi ed entrambi abbiamo perso qualche punto viste le energie che abbiamo speso. Davanti ha giocatori che possono trovare la giocata risolutiva. Mazzarani? Non è un giocatore in crisi, punto sulla sua voglia di essere protagonista. Lui può essere un punto di riferimento per tutti i compagni di reparto. Deve imporsi e diventare decisivo in ogni partita perché ha le caratteristiche per farlo. Ma punto su tutti. Come ad esempio l'Atalanta dove tutti sono protagonisti, non solo gli attaccanti. Vorrei che la mia squadra diventasse protagonista, sui calci piazzati. Su Mbende ci sono falli ogni giornata su calcio d'angolo che purtroppo viene penalizzato.

STERILITA' OFFENSIVA - "La consapevolezza più importante è aver capito come interpretare questo girone, tutto il resto viene di conseguenza. Quando si prendono gol è colpa di tutti, non solo per la difesa. Ci vuole scaltrezza, cattiveria e proporsi. Anche la Ternana che ha un attacco di gran valore da 4/5 giornate non riesce a trovare il gol. Un periodo particolare può esserci per tutti. Dobbiamo lavorare con più tranquillità rispetto a prima. Adesso farci gol è difficile e questa positività deve arrivare anche agli attaccanti. Devo essere bravo a convincerli che il gol è una conseguenza e non un evento straordinario".

BARISIC - "Fischiare fallo in attacco è la decisione più comoda per un arbitro. Purtroppo non c'è il Var in Serie C. I tiri in porta? Abbiamo scelto determinati giocatori, era qualcosa che volevamo aggiungere nella nostra rosa. Vedi Vicente e Curcio. E' chiaro che non dobbiamo solo entrare in area per fare gol, ma cercare le soluzioni dalla distanza. Barisic? Sapete come la penso, l'ho sempre difeso e ho preso tante critiche. Lui può darci tanto. Domenica è entrato impaurito in campo, aveva paura di essere fischiato. E' un ragazzo che più di altri viene attaccato. E' un generoso. Non ha trovato specificità nel ruolo, è un jolly. Ha giocato lo scorso anno in B, rappresentava insieme a Petagna la squadra che vinse il torneo di Viareggio".

SINGOLI - "Tutti i giocatori di qualità stanno avendo problemi sul campo che non ci sta dando una mano. Manneh al posto di Pinto? Non è il giocatore ideale per sostituirlo, è ancora grezzo da un punto di vista tattica. Lo considero per la fase offensiva, non ha l'attenzione per giocare dietro. Cerchiamo di valorizzarlo per le sue caratteristiche. Lui e Welbeck hanno più facilità ad entrare a gara in corso, ma non vuol dire che non partiranno mai dal 1'. Beleck? Quando lui si abbassa devono essere i trequartisti a buttarsi dentro, lavoriamo su questi movimenti. Curcio? Non è pronto per i 90'.

OBIETTIVI E TIFOSI - Noi dobbiamo essere la mina vagante, i rompiscatole. Quelli che hanno un po' meno da perdere che potrebbe rappresentare un vantaggio. La gente adesso è con noi a prescindere con la squadra, adesso siamo in simbiosi. Prima invece si guardava il risultato per la grande voglia di tornare ad alti livelli. Stiamo vivendo momenti di vecchio calcio e a me piace questo clima che si è creato. E' bello questo rapporto di complicità".