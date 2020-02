Coronavirus. Serie D, le partite rinviate. In aggiornamento

Tra Lombardia e Veneto sospese le attività di alcune manifestazioni sportive, in particolare a Piacenza la Prefettura ha sospeso tutte le manifestazioni sportive della provincia per i giorni 22 e 23 febbraio. Rinviate tutte le gare di calcio dilettantistico in ogni categoria di campionato.

Ecco le partite di Serie D rinviate. IN AGGIORNAMENTO

Este - Mestre

Mantova - Fanfulla

Crema - Forlì

Progresso - Vigor Carpaneto

Fiorenzuola - Lentigione

Qui il link delle dirette di domani 23 Febbraio.