Lecce. Liverani: "Mai pensare ad una Roma stanca. Servirà umiltà"

Le parole di mister Fabio Liverani alla vigilia della gara contro la Roma che si giocherà domani, 23 febbraio 2020, alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico. Questo il suo pensiero:

Giocare all'Olimpico per me ha lo stesso valore di quando vado allo Juventus Stadium, a San Siro o a Napoli. Andiamo ad affrontare una squadra forte e che lotta per obiettivi importanti e ambiziosi. Domani con la Roma sarà una gara sicuramente difficile e impegnativa, andiamo lì con le nostre certezze e umiltà e con la voglia di fare una partita gagliarda, vera, cattiva, combattuta, di sostanza. Affrontiamo una squadra che vuole ripartire in campionato e lo farà cercando di metterci da subito in difficoltà. Oramai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato, non riusciamo a recuperare certi calciatori e questo è un dispiacere perché la sfortuna si è abbattuta su questi ragazzi. Saponara è praticamente guarito e da martedì sarà con il gruppo, mentre con Babacar e Farias non abbiamo certezza sui tempi di recupero. In attacco oggettivamente disponiamo del solo Lapadula, poi questo non vuol dire che non possiamo giocare, ma comunque in organico abbiamo giocatori con caratteristiche offensive.

Alle spalle di Lapadula? Può giocare sia Mancosu che Barak che Shakhov, dipende come costruirò il centrocampo. Vigorito sarà ancora in porta domenica, Gabriel è rientrato e ha fatto una settimana piena con Sassanelli, credo che si sia meritato un'altra chanche e questo non significa che sarà così fino alla fine del campionato. Pensare ad una Roma stanca per l’impegno europeo sarebbe il più grave errore, loro hanno dei calciatori di grande qualità e sono abituati ad affrontare tre impegni in una settimana. Dovremo ripetere la prestazione di Napoli e di altre gare, difendendo quando ci sarà da farlo e cercando di fare gioco quando possibile. E' sicuramente un problema quando in un campo da calcio si giocano 4 partite in una settimana, sarà un problema per noi, ma lo subiscono anche loro.

