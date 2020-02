I precedenti di Viterbese-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Ancora scosso dal beffardo 2-2 casalingo contro il Rende, il Potenza di Raffaele va a Viterbo, dove in 3 precedenti ha raccolto solo 1 punto, anche se il bilancio globale vede i rossoblu in vantaggio con 3 successi, 2 pareggi e 2 affermazioni laziali. All'andata il Potenza s'impose per 3-0, e a tutt'oggi e' il suo risultato più largo. I gialloblu di Calabro sono reduci dal ko per 3-2 a Vibo Valentia.

1970-71 SERIE C POTENZA-VITERBESE 2-0 VITERBESE-POTENZA 1-1

2005-06 SERIE C2 POTENZA-VITERBESE 0-0 VITERBESE-POTENZA 1-0

2018-19 SERIE C POTENZA-VITERBESE 2-1 VITERBESE-POTENZA 1-0

2019-20 SERIE C POTENZA-VITERBESE 3-0

VITTORIE POTENZA 3 PAREGGI 2 VITTORIE VITERBESE 2

RETI POTENZA 8 RETI VITERBESE 4

A VITERBO VITTORIE VITERBESE 2 PAREGGI 1 VITTORIE POTENZA 0

RETI VITERBESE 3 RETI POTENZA 1