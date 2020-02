Serie B. Coronavirus. Rinviata Ascoli-Cremonese a data da destinarsi

La gara valida per la 25a giornata del campionato di Serie B tra Ascoli e Cremonese, in programma al "Del Duca" questo pomeriggio alle 15, è stata rinviata per l'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia nelle ultime ore. La decisione è stata presa dal Gos e comunicata alle due squadre quando queste si trovavano già nell'impianto marchigiano.

Il provvedimento si è reso necessario dopo il caso positivo segnalato a Cremona, comune nel quale è stata decretata la chiusura delle scuole e sono stati annullati tutti gli eventi sportivi e culturali.