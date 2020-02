Agropoli k.o. nello scontro salvezza, Maione trascina il Francavilla

Niente da fare per l'Agropoli che perde in casa anche lo scontro diretto per la salvezza con il Francavilla: vittoria degli ospiti di misura che vale tre punti preziosissimi.

Rammarico per i padroni di casa che hanno fallito la migliore delle occasioni possibili per andare in vantaggio, fallendo un calcio di rigore con Pagano.

Nella ripresa l'ex Maione segna la rete che porta avanti il Francavilla e che risulterà decisiva per la vittoria. Nel finale anche gli ospiti sprecano un rigore con Puntoriere.

Agropoli ancora bloccato all'ultimo posto con soli 14 punti. Il Francavilla, invece, fa un balzo in avanti scavalcando la Nocerina e agganciando il Grumentum.