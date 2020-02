Montegiorgio-Campobasso: i convocati di Cudini

Sono 24 i calciatori convocati da Mirko Cudini per la partita contro il Montegiorgio valevole per la 25ª giornata di campionato. Sfida in programma domani pomeriggio, alle ore 14:30, allo stadio “Tamburrini”.

Nessun problema per l’allenatore marchigiano che ha tutta la rosa a disposizione.

I convocati divisi per ruolo:

PORTIERI:

Natale Vittorio - Raccichini Matteo

DIFENSORI:

Dalmazzi Alessandro - Fabriani Christian - La Barba Edoardo - Martino Antonio - Menna Damiano - Pistillo Fabrizio - Sbardella Luca - Vanzan Nicola;

CENTROCAMPISTI:

Bontà Francesco - Brenci Leonardo - Candellori Kevin - La Vecchia Giovanni - Martinucci Alessio - Sanseverino Giulio- Tenkorang Joshua;

ATTACCANTI:

Alessandro Danilo - Barbetta Loris - Cogliati Pietro - Della Ventura Marco - Giampaolo Daniel - Musetti Riccardo - Zammarchi Andrea.