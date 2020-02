Coronavirus, rinviata la gara del Verbania

Era attesa solamente l'ufficialità dopo le notizie trapelate nella serata di ieri e susseguenti al Consiglio dei Ministri straordinario nel quale si è discusso delle misure atte a combattere la diffusione del contagio da Coronavirus i cui focolai si stanno sviluppando in Lombardia e Veneto. Una delle misure adottate è stata quella di fermare ogni tipo di manifestazione sportiva nelle due regioni, e con essa ovviamente il calcio dilettantistico.

Tra le partite che sono state rinviate ce n'e anche una, l'unica, che avrebbe dovuto giocarsi in terra lombarda nel girone A e che riguarda proprio il Verbania, che in questa giornata aveva in programma la trasferta in casa della sola formazione lombarda coinvolta nel raggruppamento, la Caronnese. La gara sarebbe stata di per sé già particolare perché sarebbe stata la prima per i rossoblu senza il presidente Augusto Reina, figura storica all'interno della società varesina deceduta nel corso dell'ultima settimana e che sicuramente sarebbe stato ricordato in campo proprio questa domenica.

La gara, rinviata a data da destinarsi, obbligherà il Verbania a restare alla finestra proprio in una giornata che potrebbe essere cruciale per le sorti del raggruppamento, con tutte o quasi le squadre impegnate nella lotta per la sopravvivenza che si giocheranno in casa le carte per restare in categoria.

