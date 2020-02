Serie C, emergenza Coronavirus: le gare rinviate

Preso atto dell’indicazione del Consiglio dei Ministri e della conseguente comunicazione del CONI che invita a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio p.v. tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto,

la Lega Pro dispone di rinviare, a data da determinarsi, le seguenti gare:

GIANA ERMINIO - COMO

LECCO – PRO PATRIA

ARZIGNANO V. – PADOVA

FERALPISALO’ – CARPI

Inoltre "La Lega Pro, con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato- spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - e per consentire alle nostre società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26 febbraio, nelle regioni di Lombardia e Veneto, ha disposto il rinvio delle seguenti gare:

Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e L.R. Vicenza-Piacenza".