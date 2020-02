Novara, due dubbi per il derby

Per mister Banchieri due grossi interrogativi in vista del derby di domani sera di Vercelli, due titolari sono a rischio convocazione e non si sono allenati regolarmente in settimana.

Si tratta del bomber azzurro Mattia Bortolussi che ha una contusione alla caviglia e del centrocampista Filippo Nardi che ha avuto parecchi problemi nell'ultimo periodo, per ultima la febbre.

Se non ce la dovessero fare pronti in attacco Pinzauti e in mediana Riccardo Collodel.