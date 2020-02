Catania-Ternana, le probabili formazioni

Oggi è il giorno di Catania-Ternana. Le due squadre scenderanno sul terreno di gioco dello stadio Angelo Massimino alle 15. Dopo qualche settimana si replica il match giocato in Coppa Italia ma l'atteggiamento degli umbri sarà differente: gli uomini di Gallo vivono un momento difficile ed hanno bisogno della vittoria dopo le sconfitte delle ultime giornate. I rossazzurri invece vogliono ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico e Lucarelli punterà ancora su Beleck in attacco. Sulla trequarti agiranno nuovamente Biondi, Mazzarani e Di Molfetta con Curcio che dovrebbe accomodarsi in panchina. A centrocampo ancora Salandria e Vicente, mentre il pacchetto difensivo sarà composto da Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto, con in porta Furlan.

Queste le probabili formazioni del match che verrà raccontato su IamCalcio Catania a partire dalle 14:15.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck. A disp.: Martinez, Marchese, Esposito, Biagianti, Welbeck, Dall'Oglio, Capanni, Curcio, Barisic, Rossitto, Manneh. All: Lucarelli

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Bergamelli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Proietti; Partipilo; Marilungo, Ferrante. A disp.: Tozzo, Celli, Sini, Diakitè, Mucciante, Damian, Verna, Furlan, Vantaggiato, Torromino. All: Gallo

ARBITRO: Mario Vigile di Cosenza