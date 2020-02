Montegiorgio-Campobasso: le probabili formazioni

Il Montegiorgio per cercare di restare attaccato alla zona playoff, il Campobasso per continuare a cullare il sogno promozione sperando in buone notizie dal “San Filippo” di Monte San Giusto, dove la capolista San Nicolò Notaresco affronta l’Atletico Porto Sant’Elpidio e dal “Giovanni Paolo II”, dove il Matelica riceve la visita della Jesina.

Sono questi i motivi più importanti della sfida del “Tamburrini” valevole per la 25ª giornata del girone F di Serie D. Una sfida importantissima per entrambe, per cui prepariamoci ad assistere a una partita vibrante, giocata a viso aperto dalle due squadre.

Gara sentitissima nelle Marche, la società, visto il grande esodo di tifosi molisani, saranno circa 200, da gran parte della penisola, ha chiamato a raccolta i tifosi per stare vicino ai ragazzi di Baldassarri.

Baldassarri, alla vigilia, ha presentato la gara con queste parole: “Queste sono gare che si preparano da sole. Loro vengono da grandi risultati, ma noi ci siamo preparati bene e vedremo domani ciò che accadrà in campo. Sarà anche l’occasione per mettersi in mostra, oltre che per smuovere la classifica, visto che abbiamo la necessità di fare punti per arrivare alla salvezza. Saremo artefici del nostro destino e in parte di quello del campionato”.

Per quanto concerne l’aspetto puramente tecnico, l’allenatore marchigiano riavrà il centrocampista Trillini, che ritorna a disposizione dopo aver scontate le tre giornate di squalifica rimediate dopo la gara contro il Real Giulianova. Rispetto alla gara contro il Chieti le novità nelle convocazioni sono la chiamata di dei difensori Lattanzi e Marziali e del centrocampista Mariani. Non convocati Baraboglia, Monti, e l’attaccante Albanesi.

Formazione: dipende da Baldassarri se schiererà i suoi con il 4-3-3 o opterà per un più prudente 4-4-2. Forse rivedremo dal primo minuto Trillini, con Zancocchia che dovrebbe sostituire Baraboglia in difesa.

Nel Campobasso, l’unico problema di Cudini, che ha portato nelle Marche 24 giocatori, sono le condizioni di Fabriani, non al meglio. Se non dovesse farcela, è pronto Martino, che ben ha fatto quando è stato chiamato in causa. Per il resto formazione confermata con Raccichini in porta, linea difensiva composta da Menna e Dalmazzi centrali, Vanzan sulla fascia sinistra e appunto uno tra Fabriani e Martino sulla destra.

Confermati a centrocampo Brenci, Bontà e Candellori, così come il terzetto in attacco composto da Alessandro, Cogliati e Zammarchi.

Al Tamburini come detto si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Il Campobasso, come al solito, sarà sostenuto dalla passione dei suoi tifosi che credono fortemente nella rimonta.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Assistito da Andrea Porcu di Oristano e Luca Mocci di Oristano, dirigerà la gara il sig. Matteo Mori di La Spezia al terzo anno alla CAN D dove ha collezionato 62 presenze. Questa di Montegiorgio è la 19ª presenza in questa stagione. Bilancio di 8 vittorie interne, 3 pareggi e 7 vittorie esterne.

Le propabili formazioni:

MONTEGIORGIO: Mercorelli; Lattanzi, Tempestilli, Omiccioli, Ferrante, Gnaldi, Zancocchia; Pampano, Trillini, Njambe; Nasic, . A disp: Marani, De Nicola, Lattanzi, Marziali, Alighieri, Mariani, Rozzi, Aloisi, Mejias, All. Baldassarri.

CAMPOBASSO: Raccichini, Martino (Fabriani), Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. A disp.: Natale, Fabriani (Martino), Sbardella, La Barba, Sanseverino, Barbetta, Tenkorang, Giampaolo, Musetti. All. Cudini

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/montegiorgio-citta-di-campobasso/332798.html