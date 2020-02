Scontri con Ultras del Bari: incendiati i pulmini dei tifosi leccesi

Agguato ai danni dei tifosi del Lecce in viaggio verso l'Olimpico di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'agguato è avvenuto in zona Ofanto e sarebbe, il condizionale in questi primi minuti è d'obbligo, stato premeditato. Gli scontri sarebbero avvenuti con gli Ultras del Bari(circa 200 persone) che avrebbero aspettato il passaggio della carovana di tifosi del Lecce.

Gli stessi hanno circondato i pulmini dei supporters giallorossi e con le torce avrebbero incendiato i mezzi. A bordo presenti anche bambini. Coinvolti in totale quattro mezzi.

Dalle ultime notizie giunte in redazione si parla di alcuni feriti. L'agguato sarebbe avvenuto in pochissimi minuti, ora i tifosi giallorossi sono scortati dalla Polizia fino a Roma.

Notizia in aggiornamento. Maggiori informazioni nei prossimi minuti.