Casarano-Foggia: le formazioni ufficiali. Un cambio tra i pali

Ultima domenica di febbraio, torna, come di consueto, in campo la Serie D. Per il Girone H squadre impegnate nella 25° giornata, che tra le tante sfide ricche di interesse propone anche il derby salentino-dauno tra Casarano e Foggia.

Al "Giuseppe Capozza" di fronte due squadre dall'umore completamente opposto: rossoblù di casa reduci dall'umiliante sconfitta di Sorrento (7-0) che ha di fatto dato inizio alla pesante contestazione dei supporters delle serpi, nonostante il 5° posto in classifica in coabitazione del Taranto. Dall'altra parte i rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive che hanno di fatto permesso alla formazione di Ninni Corda di riportarsi a -2 dalla capolista Bitonto.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

CASARANO: Al-Tumi, Mattera, Lobjanidze, Atteo, D'Aiello, Versienti, Tedone, Giacomarro, Favetta, Mincica, Russo N. A disposizione: Guarnieri, Morleo, Girasole, Palmisano, Feola, Rescio, Foggia, Buffa, Cianci. Allenatore: Dino Bitetto.

FOGGIA: Di Stasio, Anelli, Gentile, El Ouazni, Cittadino, Russo F., Viscomi, Gerbaudo, Campagna, Salines, Cadili. A disposizione: Fumagalli, Kourfalidis, Gemmi, Allegretti, Tedesco, Di Jenno, Cipolletta, Buono, Gibilterra. Allenatore: Roberto Cau (Ninni Corda squaliicato).

Dirige l'incontro il sig. Dario Madonia della sezione di Palermo, per l’occasione coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza della sdiziome di Ostia Lido e Francesco Arena della sezione di Roma 1.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/casarano-calcio-foggia/330812.html