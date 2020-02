Cessione Catania, Pellegrino presente in tribuna VIP

Il Catania gioca la seconda gara consecutiva in casa. Al Massimino arriva la Ternana e l'occasione è ghiotta per vendicare l'eliminazione in Coppa Italia. A seguire la gara in tribuna VIP, oltre ai dirigenti del club rossazzurro (in testa l'amministratore delegato Giuseppe Di Natale) e a quelli del club umbro (c'è l'ex arbitro Paolo Tagliavento, ora vice presidente) c'è da annotare la presenza di Maurizio Pellegrino, ex giocatore e allenatore del Catania, uno dei frontman della cordata interessata all'acquisto del Catania Calcio.