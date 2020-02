Scontri in autostrada, Ghirelli: "Tolleranza zero! Vogliamo i nomi..."

In merito all'agguato in autostrada contro i tifosi del Lecce, è intervenuto Francesco Ghitelli, Presidente Lega Pro:

" Sono inorridito nel sapere cosa sia successo e nel vedere le immagini di cosa abbiano fatto i delinquenti. Tali atti offendono a morte il calcio e chi ama il calcio. Si accertino i responsabili : coloro che occupavano i pullman erano noti ? I club si facciano dare i nomi dalle forze dell ‘ordine e dai proprietari della compagnia dei trasporti che ha affittato i veicoli. Parlino e denuncino chi era sui pullman per prendere le distanze dai delinquenti. I club applichino l’istituto del gradimento e non consentano più di macchiare maglia e simboli di club gloriosi. Non sarà tollerata nessuna scusa.> Una domanda che nasce dal cuore: si può cancellare cosi il sorriso dei bambini quando vedono il pallone?> Chi opera nel calcio ha l'impegno di difendere il calcio. Anche per i bambini".

irenze, 23 febbraio 2020