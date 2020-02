LIVE | Roma-Lecce: le formazioni ufficiali

Ultima partita della 25ma giornata del campionato di Serie A visti i rinvii di ben quattro gare a causa dell'emergenza Coronavirus. Di fronte si trovano due squadre che sono in momenti praticamente opposti: la Roma viene da tre sconfitte consecutive in campionato, il Lecce da tre vittorie. Liverani arriva ancora una volta con una situazione infortuni critica soprattutto in attacco dove l'unico schierabile è Gianluca Lapadula. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.00, teatro della sfida lo stadio "Olimpico" di Roma.

ROMA-LECCE inizio alle ore 18.00

Formazioni ufficiali

Roma: Lopez; Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca;

Lecce: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Deiola, Majer; Barak, Mancosu; Lapadula. All: Liverani;

Arbitro: Giacomelli della sezione di Trieste;

Ammoniti: