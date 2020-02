Catania, Pinto: "Ho più fiducia, spero di fare anche gol"

Il difensore del Catania, Giovanni Pinto, ha parlato al termine della gara contro la Ternana. Queste le sue parole: "Ho acquisito più fiducia, avevo iniziato bene, poi ho avuto un calo. Mi sento di dare più una mano alla squadra, sono contento delle mie prestazioni. Gol? Oggi non ci sono riuscito, spero di fare gol e così aiutare i compagni. Manchiamo in fase offensiva, purtroppo, ma in difesa stiamo andando bene, non siamo subendo gol, non dobbiamo solo guardare il lato negativo. Ad inizio anno non c'era una grande atmosfera, ora c'è più gruppo, abbiamo realizzato più di una cena consecutiva".