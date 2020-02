Catania, Salandria: "Ho trovato un gruppo sano"

Francesco Salandria, centrocampista del Catania, ha parlato al termine della sfida contro la Ternana; ecco quanto dichiarato: "Abbiamo trovato solidità difensiva, riusciamo a difendere tutti dietro la linea della palla. Peccato per il rigore, ma i gol arriveranno. Siamo in tanti e siamo giocatori importanti, io non ho preferenze nel ruolo. Nella mia vita ho sempre fatto tutti i ruoli e li ho sempre svolti molto bene.Ho trovato un gruppo sano, abbiamo organizzato cene di squadra per compattare il gruppo. La città è grande e mi piace".