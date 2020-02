Serie C, tris del Potenza a Viterbo Al Picerno basta Santaniello

Vincono entrambe le lucane di serie C girone C nella ventisettesima giornata. Il Potenza passa 1-3 sul campo della Viterbese dopo tre turni senza vittorie. Doppio Murano indirizza la sfida in favore della squadra del capoluogo di regione, poi i laziali accorciano con Volpe, ma Ricci riporta a due le distanze. Il Picerno con il gol partita di Santaniello supera il Bisceglie e si avvicina a due lunghezze dalla salvezza diretta.