Città di Novara, chiude il calcio fino a domenica 1 marzo

Si abbassa la serranda del calcio nella città di Novara, un'ordinanza ufficiale del Sindaco della cittadina piemontese Alessandro Canelli emessa con carattere di urgenza impone su tutto il territorio cittadino "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico e sportivo , anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico" con decorrenza immediata e fino a tutto il 1 marzo (domenica) compreso.

Questo comporterà il certo rinvio della gara del Novara prevista per giovedì sera contro la Giana Erminio, ma mette a rischio anche lo svolgimento del derby con la Pro Vercelli previsto per domani sera sul campo della formazione "bicciolana", il cui Comune nelle prossime ore potrebbe uniformarsi alla decisione presa nella cittadina novarese per far fronte all'emergenza dettata dalla diffusione dell'epidemia di coronavirus che sta gettando tutto il Nord Italia nello scompiglio.

Evidenti le ripercussioni anche su tutto il calcio dilettantistico, che sicuramente non vedrà le squadre che giocano abitualmente nella città di Novara in campo nella prossima domenica, anche se si attendono analoghe decisioni da parte dei Comuni dell'intera provincia che potrebbe portare ad un blocco totale del calcio provinciale e, più probabilmente, regionale. Sicuramente già saltate le sfide di Seconda B che riguardano Pernatese-Lozzolo e Juvenzo San Rocco-Quaronese, vedremo se resteranno le uniche...

