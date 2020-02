Convocato per la prima volta da Legrottaglie con la nuova maglia, quella del Pescara, Valerj Bojinov, al centro di un caso di mercato con il Catania a metà febbraio, si è fatto espellere per ingiurie nei confronti del quarto uomo. Tutto questo mentre era seduto in panchina. Inflessibile l'arbitro Robilotta di Sala Consilina che ha mandato il calciatore negli spogliatoi. Prevista una squalifica e anche una multa ingente.