Coronavirus, non si gioca il "Derby delle Risaie"

Visto il precipitare degli eventi delle ultime ore, con tutto lo sport regionale in procinto di fermarsi ufficialmente nell'ambito delle azioni per il contenimento della diffusione del coronavirus, era quasi naturale attendere l'annuncio del rinvio ufficiale del "Derby delle Risaie" tra Pro Vercelli e Novara, in programma domani sera al "Piola" vercellese.

E una nota della Lega Pro appena emessa ha confermato quello che tutti ormai già immaginavano, il rinvio a data da determinarsi dell'attesa gara valevole per l'ottava giornata di ritorno del girone A di Serie C.

