Campobasso, la felicità è di rigore. Battuto il Montegiorgio

I rossoblù centrano il secondo successo consecutivo con il tiro dal dischetto di Alessandro. Cudini sorride e festeggia il diciassettesimo risultato utile consecutivo, ma soprattutto si gode la vista della vetta, mai così vicina, tre punti, dopo la caduta del San Nicolò contro il Porto Sant’Elpidio. Vetta, che ora gli abruzzesi condividono con il Matelica vittorioso sulla Jesina.

Una domenica da lupi. Tutto con il minimo sforzo. Perché il Campobasso, diciamolo con onestà, non ha disputato una gran partita, vuoi per l’importanza della gara, vuoi per la disposizione tattica dei locali, vuoi per il terreno di gioco non all’altezza di gare di questa importanza. Il tiro dal dischetto di Alessandro, ha dato probabilmente lo slancio definitivo a un finale di stagione che si spera appassionante.

Baldassarri presenta una formazione con quattro novità rispetto alla gara contro il Chieti. In porta c’è Mercorelli e non Marani. In difesa Di Nicola e non Baraboglia, a centrocampo Trillini, tornato a disposizione dopo le tre giornate di squalifica, al posto di Albanesi, mentre in attacco, Mariani è preferito a Rozzi.

Confermate le indiscrezioni della vigilia per quanto concerne il Campobasso con l’unica novità che riguarda l’utilizzo di Martino, dal primo minuto, al posto di Fabriani.

Baldassarri sceglie una tattica prudente, prima non prenderle e poi provare, di tanto in tanto, qualche ripartenza. Il Campobasso ci prova a fare la partita ma trova pochi spazi. L’azione più pericolosa del primo tempo è il palo colpito da Alessandro direttamente da calcio d’angolo. Subito dopo Martino è costretto ad uscire sostituito da Fabriani. Prima del riposo ci prova anche Brenci dai venticinque metri, palla che termina non lontano dal palo.

La ripresa si apre con la conclusione al volo di Mariani, servito da Njambé, che termina sul fondo. Risponde Cogliati, tre minuti dopo, da buona posizione, Mercorelli si tuffa e para. Il gioco è più veloce, le due squadre trovano spazi per qualche affondo. Al 21’ Trillini al volo calcia sopra la traversa.

Proteste marchigiane al 23’ per un fuorigioco di Mariani rilevato dall’assistente Porcu. Un minuto dopo il Campobasso sblocca il risultato. Di Nicola atterra Bontà, Mori non ha esitazioni e indica il dischetto. S’incarica del tiro Alessandro, Mercorelli intuisce ma è costretto a capitolare.

Il Montegiorgio prova a rialzarsi, Baldassarri effettua alcuni cambi, ma il Campobasso fa buona guardia e porta a casa una vittoria importantissima.

Domenica, i rossoblù saranno impegnati in casa nel derby contro l'Olympia Agnonese. Montegiorgio in trasferta contro la Sangiustese.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

I RISULTATI

LA CLASSIFICA AGGIORNATA