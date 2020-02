Benevento. A Vigorito il premio "Peppino Prisco" per i dirigenti

Nuovo riconoscimento per il Benevento in questa fantastica stagione calcistica giallorossa. Il presidente Oreste Vigorito, infatti, sarà insignito del premio "Peppino Prisco" per la lealtà, correttezza e simpatia sportiva relativo alla categoria dirigenti. Il numero uno della Strega ha superato la concorrenza di Lotito, presidente della Lazio, e di Setti, patron dell'Hellas Verona.

La giuria del premio è presieduta da Sergio Zavoli ed è composta da Italo Cucci, Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico con il coordinamento dell’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore.

Lo stesso premio, per le categorie allenatori e calciatori, è andato, rispettivamente, a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, e Nicolò Barella, calciatore dell'Inter.

Il Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini”, giunto alla 16a edizione, è stato attribuito alla giornalista di Rai Sport Donatella Scarnati.

Infine, il “Premio Speciale della Giuria” è stato attribuito al C.t. della Nazionale, Roberto Mancini.