Scontri sull'A16, via alle indagini. Identificate oltre 90 persone

Dopo gli scontri sull'Autostrada A16 in in prossimità di Cerignola tra le tifoserie del Bari e del Lecce, la DIGOS ha avviato le indagini per identificare i protagonisti di questo gesto.

Nel corso delle indagini le forze di polizia hanno identificato una novantina di tifosi e sequestrato due mazze da baseball, due manganelli, un taglierino, due paia di guanti, uno scaldacollo con il logo di un gruppo organizzato della tifoseria barese, una frusta costituita da tre anime in ferro e la parte riflettente di uno specchietto retrovisore.

Sono ancora in corso le indagini per individuare gli altri soggetti che hanno preso parte agli scontri.