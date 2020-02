Bari: squadra già al lavoro per preparare la trasferta di Terni

Bari subito in campo per preparare l'importante match contro la Ternana.

Di seguito riportiamo la nota diffusa dal sito ufficiale del club biancorosso: "Nel ritiro romano dei 'galletti' apertura dedicata al lavoro di scarico in palestra, mentre in campo due gruppi si sono divisi tra corsa blanda (chi ha giocato dal primo minuto a Castellammare) ed esercitazioni tecniche, lavoro atletico e sfida a ranghi misti (per il resto della squadra). Per domani è in programma una seduta di rifinitura che verrà svolta a porte chiuse".