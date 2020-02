Emergenza Coronavirus: la Figc chiede di giocare a porte chiuse

Continua l'emergenza Coronavirus e in Figc si lavora per trovare delle soluzioni per non fermare il campionato, soprattutto considerando che il calendario è saturo e che quest'anno ci sono gli Europei. La priorità ovviamente è la salute e la richiesta ufficiale avanzata dalla Federazione è quella di continuare a giocare, con la soluzione di giocare a porte chiuse nelle aree dove c'è stato almeno un contagio.

Ipotesi appoggiata anche da Walter Ricciardi, membro dell'Oms che è stato nominato consigliere dal Ministro della salute che a Radio Punto Nuovo ha dichiarato:

"Ho consigliato personalmente, nella veste di tecnico sanitario e da appassionato di sport che giocare a porte chiuse è la strada da percorrere".

La scelta dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, in arrivo un decreto ad hoc.