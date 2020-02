Champions League,Gattuso: "Napoli, col Barcellona ci sarà da soffrire"

Per Gennaro Ivan Gattuso è il momento dell'esordio in Champions League da allenatore. Il Napoli affronterà infatti il Barcellona, allo Stadio San Paolo, per l'andata degli ottavi di finale (calcio d'inizio ore 21.00, Canale 5 e Sky).

Il tecnico spende innanzitutto bellissime parole per il suo ex allenatore al Milan, Carlo Ancelotti: "Bisogna innanzitutto ringraziare Ancelotti per quello che ha fatto, altrimenti ora il Napoli non sarebbe qualificato per gli ottavi. L'emozione per l'esordio in Champions? Quella passa, se mi soffermo e vedo tutto il percorso che ho fatto per arrivare qua, devo dire che è stato difficile e c'è stato dietro tanto lavoro".

"Il Barcellona è una squadra forte, con Quique Setién recuperano palla nei primi 5-6 secondi dalla perdita del possesso. Non sanno solo palleggiare, attaccano la profondità in maniera incredibile. Noi dobbiamo fare una grande partita", afferma Rino.

"Messi ovviamente è il giocatore più forte del Barcellona, ma la 'gabbia' dobbiamo farla su tutta la squadra, non soltanto su di lui. Cosa dirò ai miei ragazzi? Dobbiamo scendere in campo con rispetto per l'avversario ma senza nessuna paura".