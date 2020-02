Champions: Napoli-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Napoli e Barcellona si affronteranno martedì sera al San Paolo per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Gattuso dovrebbe schierare così il suo Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Il Barcellona dovrebbe rispondere con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Napoli-Barcellona sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati. Inoltre, sarà possibile assistere al match, in chiaro, su Canale 5. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.00.