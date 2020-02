Serie C, rinviate nona e decima giornata

Si ferma la Serie C per il Coronavirus, stasera non si giocherà il posticipo tra Pro Vercelli e Novara per il girone A ma soprattutto non si disputeranno neanche il turno infrasettimanale in programma tra mercoledì e giovedì e il decimo turno schedulato per il prossimo week-end.

Niente Gozzano-Renate e Olbia-Gozzano.

Niente Juventus U23-Pro Vercelli e Pro Vercelli-Pro Patria.

Niente Novara-Giana e Carrarese-Novara.

Già fissate le date dei recuperi, i match non disputati oggi e ieri si giocheranno l’11 marzo, la nona giornata il 18 marzo, la decima giornata il 14 aprile. Ovviamente se l’emergenza Coronavirus rientrerà…