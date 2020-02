Serie D, vincono le prime due

Solo undici reti nella venticinquesima giornata del girone A di Serie D che ha visto la disputa di otto incontri su nove, rinviata per il Coronavirus Caronnese-Verbania.

Vince a fatica la Lucchese contro il fanalino di coda Ligorna, tiene il passo il Prato che non ha problemi a espugnare Vado, in gol Regoli, Surraco e Banegas; si stacca il Casale, il big match contro il Real Forte Querceta finisce a reti bianche, al terzo posto irrompe il Seravezza alla sesta vittoria nelle ultime sette partite, Granaiola decide la sfida contro la Fezzanese.

Nell’anticipo di sabato il Borgosesia batte uno a zero la Sanremese e la supera in classifica, decide il sedicesimo gol di Ravasi, Liguri sempre più in difficoltà, non vincono dal 15 dicembre scorso; passo in avanti in zona salvezza della Lavagnese che supera due a zero il Fossano e del Ghivizzano che con lo stesso risultato batte il Chieri; nell’ultimo incontro di giornata il Savona espugna Bra con un gol di Giovannini.

Risultati e classifica di giornata