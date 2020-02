Cessione Catania, proseguono i contatti con il Comitato. E Lotito...

Tanta buona volontà ma manca la qualità negli ultimi venti metri. Come nella partita giocata contro la Reggina, il Catania ha mostrato gli stessi limiti anche contro la Ternana dove è arrivato un altro 0-0. Cristiano Lucarelli ha ormai trovato solidità difensiva, ma bisogna necessariamente migliorare in fase realizzativa. Intanto, si pensa anche alle vicende extra campo che riguardano i rossazzurri. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Corner, in onda su Telecolor, stanno proseguendo i contatti tra il Comitato promotore per l'acquisizione del Calcio Catania capeggiato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino e la stessa società etnea. Si tratta di un discorso vivo e serio che sta andando avanti. Ricordiamo che tra le parti vige un accordo di riservatezza sulla trattativa. Inoltre, è stato riferito che non vi è alcun coinvolgimento presente e futuro di Claudio Lotito nelle vicende del Catania.