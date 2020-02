Bari-Avellino: le info per l'acquisto dei biglietti

Il Bari ha comunicato le procedure d'acquisto dei tagliandi per la gara contro l'Avellino.

"I biglietti per la gara del Campionato di Lega Pro-Girone C Bari-Avellino (domenica 1 marzo, ore 17:30) sono in vendita a partire da martedì 25 febbraio alle ore 10:00 sul circuito TicketOne.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino all'inizio della gara online su sport.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne, negli SSC Bari Official Store Stadium e Cavour, e call center.NON È consentito il cambio utilizzatore per il singolo biglietto.

È consentito il cambio utilizzatore solo per gli abbonati, che potranno effettuare il cambio nominativo fino a un massimo di 5 gare nel corso di tutta la stagione.

NON È attiva la formula omaggio under14.

Per l'acquisto nei punti vendita è obbligatorio presentare la propria carta d'identità, in quanto unico documento che riporta la città di residenza: per questa gara è vietata la vendita dei settori locali ai residenti della città e provincia di Avellino, pertanto si verificherà la residenza sul documento al momento dell’acquisto

La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti è riservata ai residenti nella città e provincia di Avellino CON OBBLIGO di tessera del tifoso. I biglietti per il Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 29 febbraio.

PREZZI ORDINARI

• curva nord intero: € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

• curva nord ridotto: € 10,50 + € 0,50 (d.p.)

• tribuna est intero: € 16,00 + € 1,00 (d.p.)

• tribuna est ridotto: € 12,50 + € 0,50 (d.p.)

• tribuna ovest intero: € 23,00 + € 1,00 (d.p.)

• tribuna ovest ridotto: € 18,00 + € 1,00 (d.p.)

• tribuna d'onore intero: € 32,00 + € 1,00 (d.p.)

• settore ospiti: € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

I biglietti ridotti sono riservati a under14, over65 e donne.

BIGLIETTERIA STADIO SAN NICOLA

I biglietti per le gare casalinghe della SSC Bari possono essere acquistati allo stadio San Nicola nell'Official Store Stadium (porta 1) nei giorni di apertura, tranne il giorno della gara. Il giorno della gara, invece, possono essere acquistati SOLO alla biglietteria alla porta 22.

Orari Official Store Stadium (ingresso porta 1)

• da martedì 25 a giovedì 27 febbraio: dalle 15:30 alle 18:30

• venerdì 28 febbraio: dalle 13:00 alle 18:30

• sabato 29 febbraio: dalle 11:00 alle 17:00

• domenica 1 marzo: dalle 10:00 alle 13:00 (VENDITA BIGLIETTI ALLA PORTA 22)

Sportelli biglietteria Stadio San Nicola per attività di segreteria (ingresso porta 1, accanto allo store)

• venerdì 28 febbraio: dalle 13:00 alle 17:00

• sabato 29 febbraio: dalle 11:00 alle 15:00ESCLUSIVAMENTE PER: rilascio dei biglietti omaggio under14 ove previsti; altre attività relative alla biglietteria (denunce di smarrimento e/o furto, problemi relativi alle Fan Card etc).

Orari biglietteria porta 22

• domenica 1 marzo: dalle 10:30 alle 14:30ESCLUSIVAMENTE PER VENDITA BIGLIETTI DELLA GARA, rilascio dei biglietti omaggio under14 ove previsti; ritiro tessere fan card sottoscritte entro il 17 ottobre 2019; altre attività relative alla biglietteria (denunce di smarrimento e/o furto, problemi relativi alle Fan Card etc).

NOTA PER LA TRIBUNA EST SUPERIORE (abbonati e vendita libera)

SSC Bari rende noto che non sarà disponibile alla vendita il settore Tribuna Est Superiore a causa degli interventi di sostituzione delle sedute.

Per gli abbonati di Tribuna Est Superiore, la Società mette a disposizione un servizio che consente loro di scegliere un nuovo posto “provvisorio” nell’anello Inferiore, valido per la durata degli interventi di sostituzione delle sedute che interessano il loro settore. È possibile scegliere il posto ESCLUSIVAMENTE alla biglietteria dello Stadio San Nicola nei giorni di apertura:

Si raccomanda di portare sempre con sé il proprio tagliando segnaposto".