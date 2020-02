Catania, i convocati per il Picerno

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l'allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 22 giocatori per la sfida al Picerno, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza e valevole per la ventottesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20. Indisponibili Curiale, Dall'Oglio, Noce e Saporetti. Biagianti e compagni in ritiro pre-gara, in Basilicata, da stasera. Giovedì, alle 14.30, primo allenamento in vista della gara con la Vibonese, in calendario domenica 1° marzo alle 15.00 allo stadio "Angelo Massimino".Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito,15 Giovanni Marchese, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 20 Giovanni Pinto 5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI 27 Marco Biagianti, 21 Kevin Biondi, 25 Orazio Di Grazia, 19 Kalifa Manneh, 32 Andrea Mazzarani, 18 Giuseppe Rizzo, 16 Francesco Salandria, 4 Bruno Leonardo Vicente, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI 17 Maks Barisic, 9 Leo Steve Beleck A'Beka 7 Gabriele Capanni, 10 Alessio Curcio, 8 Davide Di Molfetta