Ternana-Bari: i convocati di mister Vivarini

Il Bari di mister Vivarini si prepara alla sfida infrasettimanale contro la Ternana, 28° turno del Girone C di Lega Pro, in programma al 'Libero Liberati' di Terni mercoledì 26 febbraio con fishio d'inizio previsto per le 20:45. Questa mattina il gruppo biancorosso, nel suo ritiro romano, ha sostenuto una seduta di rifinitura basata su esercitazioni tecnico-tattiche con chiusura dedicata ad una mini sfida a ranghi misti. Ecco la lista dei 'galletti' a disposizione di mister Vivarini:

PORTIERI: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA

DIFENSORI: 3.PERROTTA, 4.COSTA, 6.DI CESARE, 13.SABBIONE, 16.CORSINELLI, 18.CIOFANI, 19.PINTO, 26.BERRA

CENTROCAMPISTI: 8.HAMLILI, 10.LARIBI, 20.FOLORUNSHO, 21.BIANCO, 23.SCHIAVONE, 28. MAITA, 29.SCAVONE

ATTACCANTI: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 14.COSTANTINO, 17.D'URSI, 27.TERRANI