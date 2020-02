Verso Ternana-Bari, Defendi salta la sfida con i pugliesi

Problemi di infermeria in casa Ternana in vista della gara casalinga contro il Bari, big match di giornata. I rossoverdi dopo aver recuperato Diakitè e Damian, perde Defendi, ex di turno. Il centrocampista, infortunatosi nella rifinitura della sfida con il Catania, ha rimediato una lesione muscolare di 2° grado all’adduttore della coscia destra.

Hanno svolto lavoro differenziato Aniello Salzano, Andrea Repossi e Gian Marco Nesta; sempre out Marcone e Suagher.