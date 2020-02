Champions League: Napoli-Barcellona è (anche) in chiaro su Canale 5

Napoli e Barcellona scenderanno in campo questa sera al San Paolo per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League (calcio d'inizio fissato alle ore 21.00).

La società ha registrato un incasso record per questa attesissima sfida (50mila spettatori per 4,5 milioni di euro, come riportato tra le pagine di Repubblica). Il match segnerà l'esordio assoluto di Lionel Messi nello stadio dove Maradona ha dato spettacolo con la maglia azzurra.

Nonostante l'esclusiva per la trasmissione delle partite in diretta della Champions League sia stata assegnata a Sky, Mediaset ha acquisito il diritto di poter trasmettere quattro incontri dell'andata degli ottavi. Tra queste, proprio Napoli-Barcellona, che sarà dunque visibile in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport.

Come vi abbiamo riportato qui, le prossime due partite visibili in chiaro, dopo il big-match di questa sera, saranno Valencia-Atalanta (10 marzo) e Juventus-Lione (17 marzo).