Champions, la carica di Koulibaly: "Napoli, difendi da squadra"

Intervistato tra le pagine del portale ufficiale della UEFA, Kalidou Koulibaly, assente ormai da qualche settimana per infortunio, prova a caricare i suoi dall'esterno in vista dell'andata degli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona.

Queste le parole del centrale difensivo: "Sarà una sfida molto dura per il Napoli, tutti dovranno dare il 100%. Dovremo sfruttare i nostri punti di forza, pensando che sia una partita qualsiasi, pur sapendo che loro sono molto pericolosi in avanti".

"Possibilità di passaggio del turno? 50 e 50, la squadra si è preparata al meglio per entrambe le sfide e farà di tutto per passare il turno. Bisognerà difendere da squadra. E' vero, manco io, ma Manolas è un top player, così come Maksimovic, quindi non ci sono problemi", afferma sicuro Koulibaly.

Napoli-Barcellona sarà trasmessa in diretta su Sky Sport ed in chiaro su Canale 5. Il calcio d'inizio del match è fissato alle ore 21.00 allo stadio San Paolo di Napoli. Il match di ritorno è fissato il prossimo 18 marzo alle ore 21.00 al Camp Nou di Barcellona.