Benevento. Oggi doppia seduta, per Tello solo fisioterapie

Doppia seduta di allenamento per il Benevento nella giornata di oggi in vista della partita del prossimo sabato contro lo Spezia, fischio di inizio al "Vigorito" alle ore 15.

Mister Inzaghi, nella seduta del mattino, ha diviso i suoi calciatori in due gruppi che si sono alternati tra lavoro in campo ed in palestra. Nel pomeriggio ci sono state, invece, partite a tema su campi ridotti e tiri in porta. Per domani è prevista una seduta pomeridiana all'"Imbriani".

Non ha partecipato agli allenamenti Andres Tello: il colombiano, rientrato da poco ad allenarsi col gruppo, ha riportato ieri un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio destro ed oggi è stato sottoposto alle cure del fisioterapista. Per quanto riguarda, invece, Gyamfi e Vokic, procedono entrambe nei loro percorsi specifici di recupero.