I precedenti di Teramo-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Il Teramo evoca dolcissimi ricordi ai tifosi del Potenza. Con un gol allo scadere, nella gara d'andata vinta 1-0, i rossoblù arpionarono infatti il primo posto in solitudine del girone. Eppure i precedenti sono tutti a favore degli aprutini, che tra le mura amiche, in 5 gare, hanno lasciato appena un punto ai lucani, nel lontano 83-84. Con 6 successi, 2 pareggi e 3 ko, il bilancio è decisamente appannaggio dei biancorossi, che nello scorso turno hanno espugnato 2-0 Rieti bagnando con un successo il debutto di Di Mascio in panchina. Gli uomini di Raffaele salgono in Abruzzo con il morale alle stelle dopo la pesante vittoria (3-1) ottenuta a Viterbo.

1955-56 IV SERIE POTENZA-TERAMO 0-2 TERAMO-POTENZA 2-1

1957-58 IV SERIE POTENZA-TERAMO 1-6 TERAMO-POTENZA 4-2

1983-84 SERIE C2 POTENZA-TERAMO 2-0 TERAMO-POTENZA 0-0

1985-86 SERIE C2 POTENZA-TERAMO 1-0 TERAMO-POTENZA 1-0

1988-89 SERIE C2 POTENZA-TERAMO 2-2 TERAMO-POTENZA 2-1

2019-20 SERIE C POTENZA-TERAMO 1-0

VITTORIE POTENZA 3 PAREGGI 2 VITTORIE TERAMO 6

RETI POTENZA 11 RETI TERAMO 19

A TERAMO VITTORIE TERAMO 4 PAREGGI 1 VITTORIE POTENZA 0

RETI TERAMO 9 RETI POTENZA 4