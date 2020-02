Picerno, Giacomarro: "Catania squadra costruita per vincere"

Alla vigilia del match contro il Catania, Domenico Giacomarro, tecnico del Picerno, ha commentato così la sfida contro gli etnei: "La partita con il Bisceglie ci ha dato fiducia, cattiveria agonistica e tre punti importanti. Adesso dobbiamo cercare di fare lo stesso. Sappiamo di avere di fronte un Catania che era stato costruito per vincere, quindi dovremo essere ancora più concentrati e vogliosi di fare il risultato, per ottenere qualcosa di importante. Cosa temo del Catania? Ci sono giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento, ma ho visto la mia squadra con le idee chiare domenica scorsa contro il Bisceglie, quindi sono fiducioso".