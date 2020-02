Didu: “Match a due volti, salvezza sempre più vicina”

Il Borgosesia vince in anticipo contro la Sanremese e si avvicina sempre più alla salvezza, i granata continuano il loro ottimo 2020 e mister Marco Didu non può che essere soddisfatto dell’andamento dei valsesiani: “E’ stata una partita a due volti, nel primo tempo ha fatto meglio la Sanremese che ci ha messo in difficoltà, dopo l’intervallo ci siamo riorganizzati e abbiamo disputato una ripresa con un a dose importante di intensità e qualità che ci ha permesso di portare a casa i tre punti.

Adesso abbiamo un buon vantaggio sui play-out, se manterremo questa attenzione e questo livello di prestazioni raggiungeremo presto l’obbiettivo che con la società mi ero posto ad inizio anno”.