Lecce: ripresa la preparazione. Saponara in gruppo

E' ricominciata nel pomeriggio la preparazione del Lecce in vista della prossima gara che si giocherà domenica 1 marzo 2020 alle ore 15.00 allo stadio Via del Mare.

L'allenamento si è tenuto all'Acaya e c'è finalmente una buona notizia. Riccardo Saponara è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Farias è ancora in Brasile e il suo ritorno dovrebbe comunque essere più vicino, probabilmente torna in città la prossima settimana. Hanno, invece, lavorato a parte Falco e Babacar.

La preparazione prosegue domani con una doppia seduta dall'allenamento che si terrà a porte chiuse all'Acaya Golf Resort & SPA. Nel frattempo è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, il club salentino ha rimediato una multa:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato dal settore di pertinenza un oggetto non identificato che colpiva uno steward senza conseguenza lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.