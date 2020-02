Champions League:Napoli-Barcellona 1 a 1. A Mertens risponde Griezmann

Allo stadio San Paolo il Barcellona strappa il pareggio per 1 a 1 contro un Napoli coraggioso nell'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

I blaugrana hanno imposto ritmo e possesso palla per gran parte del match (67& in favore del club spagnolo), ma il Napoli è stato bravo a non cedere né al nervosismo né alla stanchezza.

Al minuto 30 Zielinski è bravo a recuperare palla oltre la metà campo, e ad avviare un rapido contropiede che ha portato allo splendido gol di Dries Mertens, che ha battuto Ter Stegen con un destro imparabile all'incrocio, scagliato dal limite dell'area.

Nella ripresa il solito Messi accende a tratti un Barcellona incline al possesso palla, sì, ma poco concreto. Da un suo splendido filtrante nasce la triangolazione che mette in porta Griezmann, che da pochi passi non sbaglia e batte Ospina per l'1 a 1 finale.

Il ritorno si giocherà al Bernabeu il prossimo 18 marzo. Il calcio d'inizio del match è fissato alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e sulla piattaforma streaming Sky Go.