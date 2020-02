Coppa Italia Dilettanti, al via la fase nazionale. Programma e arbitri

Prende il via domani la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, la manifestazione riservata alle società che si sono aggiudicate il trofeo a livello regionale. Organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, la manifestazione è giunta alla 54ª edizione.

Diciannove le squadre qualificate al termine delle fasi regionali che sono state suddivise in tre triangolari e cinque accoppiamenti.

Il Molise è rappresentato dal Tre Pini Matese che, per il secondo anno consecutivo, si cimenta in questa manifestazione. La formazione matesina affronta gli abruzzesi della Torrese, andata in trasferta.

Domani si giocano le gare della prima giornata dei triangolari e l’andata degli accoppiamenti.

Rinviate, a causa del divieto di disputare manifestazioni sportive emanato dalle autorità per l’emergenza Coronavirus, la gara di Vinovo tra Chisola e Sestri Levante e quella tra Sandonà e Manzanese in programma a San Donà di Piave.

Le gare in programma con le relative designazioni arbitrali:

Girone A

CHISOLA - SESTRI LEVANTE

Rinviata

Girone B

SANDONA' - MANZANESE

Rinviata

Girone C

SAN MARCO AVENZA 1926 - VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO

Giacomo Rossini di Torino

Federico Maria Pastore di Collegno

Matteo Pinna di Pinerolo

Girone D

IFERNO LERCHI 1919 - FORSEMPRONESE 1949

Federico Olmi Zippilli di Mantova

Andrea Pacifici di Arezzo

Luca Mantella di Livorno

Girone E

REAL MONTEROTONDO SCALO - CARBONIA CALCIO

Simone Serani de L'Aquila

Andrea Barcherini di Terni

Matteo Lauri di Gubbio

Girone F

TORRESE - TRE PINI MATESE

Alessio Vincenzi di Bologna

Gabrio Pulcinelli di Siena

Gianmarco Macripo' di Siena

Girone G

VIS AFRAGOLESE 1944 - CIRCOLO SPORT VULTUR 1921

Sebastiano Galioto di Siracusa

Simone Marconi di Lucca

Federico Laici di Valdarno

Girone H

SAN LUCA - GIARRE 1946

Maksym Frasynyak di Gallarate

Ionut Eusebiu Nechita di Lecco

Simone Asciamprener Rainieri di Milano

Mercoledì prossimo sono in programma le gare di ritorno degli accoppiamenti e la seconda giornata del triangolare del girone G. Per quanto concerne i Gironi A e B si aspettano le decisioni della Lega.

Ricordiamo che la squadra di Eccellenza vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al campionato nazionale Serie D della stagione sportiva 2010/21.