Picerno-Catania, le probabili formazioni

Il girone C di Serie C non si ferma per l'emergenza coronavirus. Si va in campo per il turno infrasettimanale. Il Catania affronta il Picerno e spera di vincere e, soprattutto, sbloccarsi in zona goal dopo tre 0-0 di fila. Calcio d'inizio alle ore 15.

Ecco le probabili formazioni

PICERNO (3-5-2): Cavagnaro; Fontana, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan,Vrdoljak, Pitarresi, Squillace; Santaniello, Cecconi. A disp. Summa, Priola, Zaffagnini, Ruggieri, Mancini, Romizi, Donnarumma, Vanacore, Guerra, Nappello, E. Esposito. All. Giacomarro.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Esposito, Silvestri, Marchese; Rizzo, Vicente; Biondi, Curcio, Capanni; Beleck. A disp. Martinez, Mbende, Pinto, Biagianti, Di Grazia, Salandria, Mazzarani, Welbeck, Manneh, Barisic, Di Molfetta. All. Lucarelli.