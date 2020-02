Monopoli-Rieti, le probabili formazioni. Il Gabbiano per il riscatto

Dopo il ko rimediato contro la Sicula Leonzio, il Monopoli torna in campo per riscattare l'ultimo passo falso e riprendere la sua corsa. Ospite di giornata sarà il Rieti, fanalino di coda del girone C. Mister Scienza dovrà fare a meno degli indisponibili Moreo e Triarico.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Jefferson. All. Scienza

RIETI (3-4-3): Merelli; Celli, Granata, Zanchi; Kalombo, Zampa, Tirelli, Tiraferri; De Paoli, Persano, Russo. All. L Caneo.