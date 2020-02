Ternana-Bari, le probabili formazioni. A centrocampo torna Hamlili?

Dopo il pareggio beffa ottenuto a Castellammare contro la Cavese, il Bari torna subito in campo per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C, girone C. I ragazzi di Vivarini saranno ospiti della Ternana, quarta in classifica a sei punti dai biancorossi. Quella del Liberati sarà una sfida da non fallire per il Bari che, dopo aver visto allungare la Reggina in testa alla classifica, deve difendere la seconda posizione dagli attacchi delle inseguitrici.

Le probabili formazioni:

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Russo, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Proietti, Palumbo; Partipilo, Furlan; Marilungo. Allenatore: Gallo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Di Cesare, Sabbione, Perrotta; Schiavone, Bianco, Maita; Laribi; Antenucci, Simeri. Allenatore: Vivarini.